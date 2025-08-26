Arrollan y matan a ciclista en Calvillo, Aguascalientes

Oscar Salado

Calvillo, Ags. — La tarde de este martes, un trágico accidente ocurrió en la carretera 70 Poniente, a la altura de la comunidad Valle de Huajúcar, en el municipio de Calvillo, donde un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta perdió la vida tras ser embestido por una camioneta tipo vagoneta.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el percance se registró alrededor de las 22.33 horas, cerca del puente peatonal ubicado en el cruce con la calle Guanajuato, cuando una Toyota tipo vagoneta, modelo 2025, color blanco impactó de forma violenta al ciclista.

El conductor de la unidad, identificado como Juan “N”, de 32 años, habría permanecido en el lugar tras el accidente, en espera de las autoridades.

Según los testigos, la víctima, un hombre de entre 20 y 25 años, salió proyectada varios metros debido a la fuerza del impacto, sufriendo severas lesiones en el rostro y el cuerpo.

Paramédicos arribaron al sitio para brindar atención médica, pero únicamente confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Calvillo, así como de la Guardia Nacional División Caminos.

Más tarde peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo, que permanece en calidad de desconocido, fue trasladado al Servicio Médico Forense en la capital del estado para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el conductor será puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada por más de dos horas, generando un intenso congestionamiento vehicular en el área.