Destraban conflicto por terrenos del Observatorio Astronómico en Tepezalá

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa independiente de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez, aseguró que el conflicto por los terrenos donde se asienta el proyecto del Observatorio Astronómico ha quedado resuelto y los predios ya son totalmente propiedad del municipio.

-¿En el caso del observatorio alcaldesa ya es propiedad del municipio, porque hubo dos alcaldes que se querían apoderar de los terrenos?

-Ya son propiedad del municipio, desafortunadamente en su tiempo fue un tema más político y a veces por eso no caminan los proyectos.

La edil ex del PVEM externó que ya se recobraron las escrituras de los terrenos, al igual que los de una concesión de un pozo de agua en donde también por situaciones políticas los habitantes de las mismas no tenían acceso al vital líquido.

Posteriormente acotó de que al recibir la administración se encontró con un Observatorio Astronómico en el abandono y totalmente vandalizado, donde ya se le han invertido hasta cinco millones de pesos, así como se recurrió a la gobernadora, Tere Jiménez, para que apoyara con dos millones de pesos más para concluir el proyecto por completo, comprometiéndose a que así sería para impulsar el turismo y la economía del lugar.