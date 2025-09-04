18 C
Aguascalientes
4 septiembre, 2025
Tendencias

Destituyen a directora del Cereso Femenil en Aguascalientes, acusada de extorsión

Redacción

Aguascalientes. – Samantha “N”, quien se desempeñaba como coordinadora del Centro de Reinserción Social Femenil de Aguascalientes, fue separada de su cargo luego de que 85 mujeres privadas de la libertad solicitaran formalmente su destitución.

De acuerdo con las internas, la funcionaria incurrió en presuntos actos de negligencia y extorsión. Una de las denuncias más graves señala que pidió 50 mil pesos para gestionar el traslado de una interna a San Luis Potosí, donde se encontraba su red de apoyo. Pese al pago acordado, el movimiento nunca se concretó y la mujer permanece recluida en Aguascalientes.

La decisión fue tomada la noche del 4 de septiembre y ha sido respaldada por la autoridad penitenciaria, mientras que el caso continúa bajo investigación para deslindar responsabilidades.