Destinada al fracaso Ley de Control al Tabaco en la Feria de San Marcos: Díaz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Anticipa el expresidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos Roberto Díaz Ruíz que la Ley de Control Antitabaco está destinada al fracaso en un evento de la magnitud de la verbena de Aguascalientes.

“Es un fracaso anunciado, porque si no puedes impedir a veces que tus hijos o tu esposa fumen, imagínate controlar que otros lo hagan y más controlar a las masas que visitan la feria ya sea a los toros, al palenque o a los antros se antoja una misión imposible”, enfatizó.

Insistió en que es una pésima medida, retando a ver quién se va atrever a impedir que alguien en la vía pública fume.

“Tal vez las autoridades tengan razón en esta ley, es más yo no fumo, pero tampoco me molesta que otros lo hagan, sin embargo llegar hasta prohibirlo en espacios públicos me parece que es un exceso imposible de controlar”, sentenció.