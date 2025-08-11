Destapan nuevo escándalo en el COM

Redacción

Ciudad de México.-La pentatleta olímpica Mariana Arceo Gutiérrez, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, alzó la voz para denunciar públicamente el estado en el que se encuentran los dormitorios del Comité Olímpico Mexicano (COM). En un video publicado en sus redes sociales, mostró imágenes de habitaciones deterioradas, puertas con madera carcomida, techos agrietados y mobiliario roto.

“Con todo respeto… ¿cómo podemos aspirar a ser número uno del mundo si dentro del propio Comité Olímpico ni siquiera tenemos camas dignas para descansar?”, cuestionó Arceo en la publicación, que rápidamente se viralizó entre la comunidad deportiva.

El COM no ha sido remodelado en años

Más allá de lo visual, la atleta reveló un hecho alarmante: los deportistas deben pagar por utilizar estas instalaciones, a pesar de su evidente abandono. “Es un orgullo representar a México, pero ¿cómo competir con países que sí cuidan a sus atletas?”, expresó.

La denuncia no solo pone sobre la mesa el deterioro físico del COM, sino también una inquietante falta de transparencia en el uso de los recursos destinados al deporte de alto rendimiento. En los comentarios de su publicación, varios exatletas y usuarios recordaron que desde hace más de dos décadas no se realiza una remodelación integral, mientras que las oficinas administrativas se mantienen en buen estado.

Arceo hizo un llamado urgente a las autoridades

Arceo dejó claro que su intención no es confrontar, sino invitar a la reflexión y exigir condiciones dignas para quienes representan a México en competencias internacionales. Su testimonio ha reavivado el debate sobre el trato a los atletas y la urgente necesidad de una reestructuración en el apoyo institucional al deporte.

Con información de Estadio