Destapa Paquín González elenco del Foro de las Estrellas y algo más

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un anuncio a través de su perfil de Facebook, José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, confirmó una serie de decisiones para cambiar el formato del festejo más emblemático de Aguascalientes, señalando lo siguiente:

En atención a los puntos de vista de los aguascalentenses y aprovechando que el Foro de las Estrellas estará en reconstrucción, como Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, he tomado algunas decisiones:

a) El nuevo teatro del pueblo estará frente al jardín de San Marcos y ubicaremos la velaria desde el Templo por toda la calle F. Elizondo hasta el Hotel Fiesta Americana

b) Habrá un programa de ahorros en la contratación de artistas; los recursos ahora serán destinados a la repavimentación de calles y carreteras tal y como la sociedad lo exige

c) Ya no se permitirá tomar alcohol en la vía pública, con el objetivo de cambiar la imagen de la Feria a nivel nacional e internacional

d) Para que los habitantes de León no se sientan mal por la Kermesse que organizan, acá no cobraremos la entrada ni habrá zona cero, no será necesario adquirir boletos para todas las variedades y habrá sillas en todo el perímetro para que observen las variedades que ahora comenzarán a las siete de la noche, de manera que a las 9 podamos irnos a dormir

e) En el Casino de la Feria habrá Torneos de Dominó y se retomarán juegos tradicionales como Serpientes y Escaleras, la Lotería, Palillos Chinos, la Oca y otros más, a fin de que dar más identidad social a nuestros festejos

f) Los artistas internacionales volverán con un cierre de administración y una feria a la que estamos acostumbrados, pero que generan montón de críticas, y hoy hemos dado gusto a quienes quieren una feria discreta y local con el compromiso de mantenernos abiertos a lo que la población pida.