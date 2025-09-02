Destacan resultados económicos de Sheinbaum; libra recesión por ahora 

Redacción

Aguacalientes, Ags.-Tras el primer año de gobierno a la presidenta de México Claudia Sheinbaum le ha ido mejor de lo que se esperaba.

La presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes, indicó que se arrancó este año con proyecciones pesimistas de la economía, pronosticándose una recesión debido a la imposición de los aranceles por parte de los Estados Unidos, expuso a medios informativos.

“Hay que destacar las negociaciones que ha tenido con el presidente Donald Trump y que han permitido que estos aranceles se posterguen, porque hasta el momento solo se han retrasado, pero con ello la actividad económica aunque de forma desacelerada sigue avanzando”.

De hecho las últimas proyecciones de crecimiento hablan de se podía cerrar el año con un 1.1%, que sería una mejora bastante considerable con relación a las últimas proyecciones.

“En esto tiene mucho que ver los nuevos resultados que se han sido positivos a razón de las negociaciones con Trump”, concluyó.