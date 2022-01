Destacan golfistas mexicanos en torneo internacional

Redacción

Los golfistas mexicanos iniciaron el LAAC (Latin America Amateur Championship) con resultados positivos, al colocarse en el Top 20. Los representantes de la Federación Mexicana de Golf (FMG) mejores posicionados fueron: Alejandro Fierro (-1), en el lugar T 17; así como Cristóbal Islas (par) y Santiago De la Fuente (par), en el sitio T 19. Al momento lideran el argentino Segundo Oliva Pinto (-6) y el puertorriqueño Roberto Nieves (-6).

Mientras que, los también tricolores Luis Carrera (+1) e Isaac Rodea (+1) se ubicaron en el lugar T 26, en esta contienda que reúne a los 102 mejores jugadores latinoamericanos en esta edición que se está celebrando del 20 al 23 de enero, en el paradisiaco Casa de Campo, de República Dominicana.

Tras el inicio del LAAC 2022, José López, uno de los coaches del representativo mexicano, comentó:

“Después de la primera ronda tenemos a un jugador abajo de par, dos jugadores en par de campo y dos jugadores uno sobre el par. Es un muy buen arranque, quedan 54 hoyos, los mexicanos tuvieron una muy buena actuación hoy; conocieron bien el campo. A pesar de ser un día difícil, con el viento, lo hicieron muy bien, están con mucha confianza”, destacó.

Así es como inició el LAAC 2022, en el que, además del trofeo, el campeón obtendrá una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.

También, el campeón recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible.

Por otro lado, este jueves, las autoridades del Latin America Amateur Championship anunciaron que su octava edición se llevará a cabo del 12 al 15 de enero de 2023, en el Grand Reserve Golf Club, de Puerto Rico.