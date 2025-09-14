Destacan beneficios de dieta mediterránea para lactancia 

Redacción

Barcelona, Esp.- En base a una investigación del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Barcelona (INSA-UB) ha revelado los beneficios de la dieta mediterránea en la lactancia.

Esta dieta, rica en fibra y proteína vegetal, ofrece grandes beneficios para la salud de las madres y sus bebés, tanto durante el embarazo como en la etapa de lactancia.

El estudio comparó a dos grupos de madres: uno que siguió una dieta estilo mediterráneo, enriquecida con aceite de pescado, proteína de soja e inulina (Dieta D1), y otro con una dieta occidental alta en grasas y proteína animal (Dieta D2). Los resultados mostraron que la Dieta D1 mejoró el metabolismo de lípidos, la composición de la microbiota intestinal y la respuesta inmunitaria de las madres.

El director de INSA-UB, Francisco J. Pérez Cano, declaró al diario El Español los beneficios de esta dieta no se limitan al embarazo. Si se mantiene durante la lactancia, la alimentación similar a la mediterránea “revierte de manera más eficaz los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, ya que favorece la respuesta inmunitaria y evita la acumulación de grasas”.

Otro hallazgo importante del estudio es el impacto directo de la dieta materna en la salud del bebé, pues una dieta rica en proteínas vegetales, fibra y ácidos grasos poliinsaturados reduce la gravedad y la incidencia de infecciones en la descendencia.

Con información de El Español.

Foto: Unicef.