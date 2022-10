Destaca Silva cultura de denuncia para señalar posibles abusos en escuelas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las instancias correspondientes deberán investigar las denuncias de un supuesto caso de abuso al interior de un plantel académico de la ciudad, comentó Raúl Silva Pérezchica, presidente de la comisión de Educación en el Congreso, quien hizo hincapié en la cultura de la denuncia que ya se registra entre la población.

“Quiero felicitar primero a la madre de familia, porque escuchar a una hija o hijo de un problema que se tenga, siempre es importante. Al final hay un protocolo que se tiene establecido para que esas denuncias puedan formalizarse pero ya, ante el Instituto de Educación o en su caso la propia Fiscalía, dependiendo del canal que esté siguiendo y si llegan a comprobarse”, apuntó.

– ¿Pero no se sigue ese mismo protocolo de decirle a los padres que no lo hagan público y no afecten a la escuela?

– Hay una cultura de la denuncia en Aguascalientes, que en lo particular desde luego aplaudo. Siempre debemos de estar pendientes para atender a nuestras niñas y niños. Serán menos las escuelas pues en otro tipo de cosas como las cuotas hemos tenido denuncias.

Esta semana se dio a conocer una denuncia de supuesto abuso sexual en un jardín de niños de esta ciudad. Al cierre, el Instituto de Educación (IEA) había separado de su cargo a tres presuntos involucrados.

Silva Pérezchica, quien antes de ser legislador fue titular del IEA, abundó que luego de esta suspensión a los posibles señalados deberá de dársele seguimiento; además de que también la misma persona pueda brindar su versión de los hechos.

“Cuando estuve en el IEA también hubo un caso en un jardín de niños, no era docente pero sí era personal y se hicieron los procedimientos. Terminó en una cuestión penal”, recordó el diputado por el PAN.