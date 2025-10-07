Destaca la UAA en el Concurso Robots Minisumo 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes fue sede del Concurso de Robots Minisumo 2025, certamen que se consolida como una tradición académica al reunir a estudiantes de ingeniería de diversas instituciones para poner a prueba sus conocimientos, creatividad y habilidades de innovación en el diseño de prototipos.

El desempeño de los Gallos de la UAA fue sobresaliente al obtener el segundo y tercer lugar del certamen, a través de equipos integrados por estudiantes de Ingeniería Robótica de séptimo semestre del Centro de Ciencias de la Ingeniería. El primer lugar correspondió a la Universidad Tecnológica del Retoño.

En esta edición participaron alrededor de 200 alumnos provenientes de seis universidades locales, quienes presentaron un total de 36 robots diseñados bajo las reglas del formato Minisumo: máquinas de medio kilo y 10 centímetros de base, que compiten en un área circular denominada “Dojo” con el objetivo de empujar a su contrincante fuera de la superficie.

La UAA destacó por su amplia participación al competir con 16 equipos y lograr clasificar a 12 de sus máquinas a la segunda fase, lo que colocó a la institución como la delegación con mayor presencia en las rondas finales.

El evento fue organizado en alianza con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), considerado el organismo de ingeniería más importante a nivel mundial, y contó con la colaboración del Gobierno del Estado. Además, reunió a un comité de 13 jueces provenientes de distintas instituciones y dispuso de seis dojos de competencia en paralelo, acompañados de pantallas de gran formato para dar seguimiento al desarrollo de cada enfrentamiento.

De acuerdo con el Mtro. Felipe de Jesús Rizo Díaz, decano del Centro de Ciencias de la Ingeniería de la UAA, este tipo de concursos fortalecen la formación integral de los estudiantes al motivarlos a aplicar sus conocimientos en un entorno lúdico y competitivo. Asimismo, subrayó que, aunque el primer lugar no correspondió a la UAA en esta edición, los universitarios se llevaron una experiencia enriquecedora, identificaron áreas de mejora y regresaron con la motivación de perfeccionar sus prototipos para próximas competencias.

El equipo de la UAA que obtuvo el segundo lugar del concurso de Robots Minisumo estuvo integrado por los alumnos Armando Duarte Esparza, Iker Eduardo Figueroa García, José Iván Rodríguez Valtierra y Han Apess Esparza; mientras que el tercer lugar estuvo conformado por Adriana Esparza Luna, Ian Fernando Martínez Mendoza, Adrián Mendoza Laris y Luis Ángel Ortega de la Cruz.

La premiación oficial del certamen se llevará a cabo el próximo viernes en la Universidad Tecnológica de Calvillo, en un acto que refrenda el compromiso de las instituciones educativas por impulsar el talento joven y la innovación tecnológica en el estado.