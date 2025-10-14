Destaca Aguascalientes en el top 10 de la paralimpíada 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes se consolidó como una de las potencias deportivas del país al concluir su participación dentro del Top 10 del medallero nacional de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, al alcanzar el 7.° lugar general con un total histórico de 83 medallas: 52 de oro, 19 de plata y 12 de bronce.

Este resultado no solo representa un logro sin precedentes para el deporte adaptado del estado, sino que refleja el esfuerzo, la disciplina y pasión de las y los paratletas hidrocálidos, así como el respaldo y compromiso del Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA).

Durante tres semanas de intensa competencia, Aguascalientes fue sede de las 11 disciplinas que integran la Paralimpiada Nacional: paratletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, paraciclismo, paradanza deportiva, futbol para ciegos, golbol, paranatación, powerlifting adaptado, paratenis de mesa y paratriatlón; en ese periodo, el estado recibió a más de 2 mil 500 atletas y más de 10 mil visitantes de todo México.

La justa nacional se desarrolló con gran éxito gracias al trabajo coordinado entre autoridades, personal técnico, entrenadores, jueces y voluntarios, quienes contribuyeron a garantizar una organización ejemplar y una experiencia inolvidable para las y los participantes.

Con ello, Aguascalientes reafirma su posición como una sede de excelencia y un referente nacional en inclusión, infraestructura y promoción deportiva.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes agradece el apoyo y entusiasmo de la ciudadanía, así como el compromiso de todas las instituciones involucradas en la organización de esta edición.

Con este resultado histórico, Aguascalientes demuestra que el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo pueden llevar a lo más alto del pódium y posicionar al Gigante de México entre los grandes del deporte nacional.