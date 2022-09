Desprotege federación a Aguascalientes sin presupuesto para comunicaciones y transportes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En total abandono en estado por parte de la federación en materia de comunicaciones y transportes al no destinarse un solo recurso dentro de prepuesto de egresos 2023, reveló el presidente del colegio de Economistas, Gil Gordillo Mendoza.

“Yo recuerdo este presupuesto para comunicaciones y transportes en la administración federal anterior era de más de 150 o 200 millones de pesos y a veces más”, refirió.

De más de 70 millones de pesos que el gobierno federal considera en este rubro, por más que se le buscó no se encontró nada para Aguascalientes.

Lamentó que se haya desprotegido la parte de la infraestructura al igual que otros rubros como el caso de Liconsa que también se queda sin presupuesto.

“En el presupuesto viene un incremento para el estado del 13% y aparentemente podríamos creer que nos va a ir bien, sin embargo no hay un balance en los rubros desprotegiendo algunas áreas como en la parte de la inversión e infraestructura y creciendo en otras en algunos aspectos de servicios y suministros”.

Habló de una disparidad en la concentración de recursos donde se ven más beneficiadas entidades como Tabasco y Campeche y por el contrario Aguascalientes que es de las que menos recurso recibiría.

“El recurso se sigue concentrando en algunas entidades, no ha cambiado y por el contrario se ha agudizado pues vemos muchas disparidades de más de 200 mil millones a unos a los 142 que tiene Aguascalientes”, concluyó su exposición.