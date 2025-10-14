Despojan de sus vehículos a 3 familias en Aguascalientes cerca de Zacatecas

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un grupo armado que viajaba en varias camionetas sobre la carretera Aguascalientes – Zacatecas despojaron a tres familias de sus vehículos con lujo de violencia.

Los hechos se verificaron al filo de las 7 de la mañana, sobre la carretera federal 45 norte entronque con la 78 que conduce a la comunidad El Salero en el municipio de Cosío.

Las víctimas reportaron que al circular por la zona, se toparon con varias camionetas en las que viajaban sujetos armados y quienes los interceptaron para quitarles una camioneta Chevrolet S10 gris, una Ford Escape verde y una Kia Seltos color vino, además de quitarles sus pertenencias y dejarlos a su suerte sobre la via federal.

Tras el llamado al 911 uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes y de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, realizaron la búsqueda de los presuntos responsables por brechas sin obtener resultados positivos.

Finalmente, las víctimas fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para interponer las denuncias correspondientes.

*Imagen alusiva.