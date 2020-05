Desplomadas ventas del Agropecuario en más del 50%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ventas en el Centro Comercial Agropecuario en Aguascalientes se han desplomado en lo general hasta en más del 50%, de acuerdo a locatarios del lugar.

Mencionaron que ningún giro se salva de esta debacle económica que se agravó a partir de las limitaciones que se les impusieron como protocolos para operar, donde ahora prácticamente a las 4 de la tarde tienen que cerrar.

“Vengase a las cuatro y esto está muerto, cuando anteriormente nos íbamos a las 7, todavía teníamos gente a esas horas”, expresó Miguel Hernández locatario del lugar.

Mencionaron que a ellos no les han ido a llevar apoyos por parte de las autoridades, ni los han solicitado, puede dicen que “ni tiempo tenemos de andar ahí en eso de las manifestaciones, pues para nosotros lo más imponente es sacar esto adelante”.

Por su parte, Martha Juárez quien tiene una de las llamadas piedras dentro del mercado coincidió en la caída en ventas hasta del 50% en particular en su área.

“Pues siempre si están muy bajas las ventas, más que nada yo pienso que es porque la gente no está saliendo y bueno pues también ya ve que a los trabajadores les rebajaron el sueldo, pues entonces no traen dinero, pero ya le digo si esta crítica la situación para nosotros”.

Los negocios de comida tampoco se han salvado y también registran una caída en ventas a falta de clientes.