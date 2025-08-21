Despliega EU buques de guerra contra Maduro

Redacción

Estados Unidos movilizó tres destructores con misiles guiados, un submarino nuclear y cuatro mil marines frente a costas venezolanas, con el objetivo de detener al presidente Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca calificó como “fugitivo del narcotráfico”.

“El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Y Maduro no es el Presidente legítimo. Es el líder fugitivo de ese cártel”, declaró Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno estadounidense.

El despliegue también incluye aviones espías y ocurre tras el anuncio de Washington de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, acusado por la Administración Trump de colaborar con cárteles para introducir cocaína y fentanilo en territorio norteamericano.

La reacción del mandatario venezolano no tardó. En un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro anunció la movilización de 4 millones de integrantes de la Milicia Nacional en todo el país.