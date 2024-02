Despidos y contrataciones en MIAA para mejora del servicio: Dueñas

Aguascalientes, Ags.- Para mejorar el servicio y atención de Modelo Integral del Agua de Aguascalientes (MIAA) “ya se pusieron en marcha nuevos mecanismos, ya tenemos más personal, cambiamos incluso de director en esa área, de jefe de departamento”, del área de medición y entrega de recibos.

Así lo aseveró el regidor panista, Edgar Dueñas Macías, integrante de la comisión de agua potable alcantarillado y saneamiento, luego de participar de una sesión de la misma, quien confirmó sobre los ceses que fueron porque no dieron los resultados, “sí, no, no definitivamente, a ver acuérdate que tuvimos un problema en diciembre donde ni los recibos le llegó a la gente, entonces pues se despidió casi a 14 personas incluidas el jefe de departamento de esa área, y bueno así debe de ser MIAA, del área de donde entregaban los recibos, la medición y recibos”.

Añadió en seguida, “sí yo no soy capaz de medirte y llevarte tu recibo de pago pues cómo te voy a cobrar, no, para empezar, y resulta que bueno pues MIAA a diferencia de un Ccapama, pues Ccpama tenía un subsidio municipal, y MIAA no, MIAA es una empresa totalmente autónoma que tiene que subsistir con sus recursos, y si no tiene recursos no va a subsistir”.

Posteriormente apuntó “sí se tomó esa decisión la verdad’ y luego destacó ‘el jefe de departamento de esa área, ya se trajo a una persona que sabe del tema, que la verdad ha mejorado mucho, se mejoró incluso la atención de algunos centros, porque todo mundo vamos nada más a dos centros, al del CAM o al de plaza San Marcos, y ya tenemos más de 10 puntos de cobro y atención entonces decirle a los ciudadanos que lo que queremos es mejorar el servicio y bueno para ello contratamos más gente que les atienda, que les entienda, en estos centros y bueno, pues ya tenemos más puntos donde puedan pagar el agua”.