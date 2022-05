Despenalización del aborto también deberá aprobarse en Aguascalientes: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, destacó la despenalización en cuanto la interrupción del embarazo que ya se avaló en ocho entidades del país, por lo cual hizo hincapié en que se en breve retome a nivel local.

“Espero que pasado el proceso electoral, cuando ya se retome la atención debida en el proceso legislativo, podamos sentarnos a analizar que debemos de armonizarlo. No es una opción, no tenemos aquí un cargo para hablar de nuestras opiniones personales, sino que representamos a todas las personas. No se trata de que quieran o no quieran, la Suprema Corte lo está mandando”, afirmó la legisladora por Morena.

– ¿Es inminente que se apruebe el aborto en Aguascalientes?

– Más que inminente, es necesario. No podemos seguir poniendo el pie a las personas que necesitan valer sus derechos.

Figueroa Treviño subrayó que la penalización del aborto afecta en particular a las personas con menor número de recursos financieros, así como a las mujeres más violentadas y que requieren el apoyo.

“Espero que Aguascalientes ya se sitúe como punta de lanza, apoyando a todas las personas especialmente las más pobres. Pero que haya apertura y sobretodo educación sexual para prevenir. Nadie aborta por hobby y despenalizar no significa que sea obligación, sino dotar de las medidas seguras donde no mueran”, remarcó la diputada guinda.

El martes último, Guerrero se convirtió en el octavo estado del país donde se avalaron reformas legales para despenalizar el aborto.