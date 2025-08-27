Desocupación en Aguascalientes del 3.0%; hay poco más de 20 mil en la banca 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Según la Encuesta de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el segundo trimestre del año la tasa de desocupación en Aguascalientes alcanzó el 3.0%.

Lo anterior representa que 20 mil 304 personas que están desocupadas hasta la mitad del año, según las cifras oficiales.

Destaca que el área metropolitana de Aguascalientes concentra 12 mil 718 personas desocupadas del total en el estado.

En contraste la ocupación en Aguascalientes en estos momentos alcanza a 652 mil 132 trabajadores, el 76.8 por ciento asalariados.

De igual manera, la subocupación fue del 2.2 por ciento, lo cual representa que hasta 2 fe cada 10 trabajadores busquen alguna ocupación extra para hacerse de más recursos.

La informalidad laboral alcanzó a mitad del año un 41.3%, mientras que la ocupación en el sector informal fue del 22.8%.