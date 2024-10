Desmienten rechazo de órdenes de aprehensión en caso Zambada y Cuén

Redacción

Autoridades judiciales desmintieron este lunes que un juez federal haya rechazado las órdenes de aprehensión en el caso del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y Héctor Cuén, tal como lo informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la primera conferencia “contramañanera”, el magistrado Juan José Olvera López aclaró que el juez de control no negó las solicitudes de aprehensión, sino que fue la FGR quien retiró las órdenes tras ser cuestionada sobre las contradicciones en el caso. “El juez no se pronunció; no puede tomar una decisión si se retira la solicitud. No es lo que está publicando la Fiscalía”, explicó Olvera.

El magistrado señaló que uno de los peritajes presentados tenía imprecisiones, lo que provocó las preguntas del juez. En ese contexto, la FGR decidió retirar su solicitud de capturas. “Si el sistema de justicia falló, fue porque la Fiscalía no traía un caso sólido, lo que no es correcto es decir que el juez rechazó la orden de aprehensión”, afirmó.

Aunque la FGR comunicó ayer su intento de judicializar el caso, Olvera reveló que la solicitud de captura tiene ya 15 días de haber sido presentada.

Durante la conferencia, se estableció una comunicación telefónica con Alejandro Alberto Díaz, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, quien confirmó que recibió a los fiscales de la FGR en una audiencia que duró 8 horas, donde le presentaron y luego retiraron la solicitud de aprehensión.

Díaz también aclaró que, aunque la FGR mencionó el secuestro de Zambada, el homicidio de Héctor Cuén y la desaparición de un agente de la Policía de Sinaloa en su comunicado, la solicitud de aprehensión que le fue presentada solo hacía referencia al secuestro del líder del Cártel de Sinaloa. La llamada del juez fue interrumpida por problemas técnicos poco después de esta declaración.