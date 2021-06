Desmienten muerte de Silvia Pinal

Redacción

Ciudad de México.-Silvia Pinal está más fuerte que nunca.

Este fin de semana se esparció el rumor de que Silvia Pinal había fallecido, por lo que su hija Silvia Pasquel no se quedó de brazos cruzados y lo desmintió. A través de un video Pasquel destacó que su mamá está mejor que nunca, preciosa y saludable.

“Amigos qué pena que tenga yo que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes, sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal; esto no es cierto, mi mamá está perfectamente bien de salud”. E incluso destacó que su mamá se encontraba en un restaurante celebrando el cumpleaños de su bisnieta Michelle Salas. “Está en este momento celebrando el cumpleaños con su bisnieta Michelle y Camila, y Stephanie, están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando. Mi mamá está mejor que nunca, está preciosa, está hermosa, está saludable”, declaró. Instagram | Silvia Pinal celebra cumpleaños de su bisnieta

Finalmente Silvia le pidió que no hagan caso a ese tipo de noticias sin fundamentos, pues su mamá está muy bien de salud. “Está viviendo estos momentos de su vida tan maravillosos y sobretodo con el amor y en compañía de toda su familia, así que no crean esas mentiras y qué mala onda de las personas que inventan esas noticias tan desagradables. Hay Silvia Pinal para rato así es que no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre”.

Con información de TVNotas