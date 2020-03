Desmienten rumores de brotes de Covid-19 en Tepezalá

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Desmiente el alcalde de Tepezalá, Omar Israel Camarillo, falsos rumores de que en dicho ayuntamiento habría brotes de coronavirus, tanto en la cabecera como en varias de sus comunidades.



El primer edil de dicha cabecera, aseguró que el ayuntamiento se encuentra al momento libre tanto de casos sospechosos como de confirmados, sin que estén exentos de que en algún momento existan casos.



Ante estos rumores difundidos principalmente en redes sociales, el edil pidió a la población no caer en pánico y mantener la calma.



El alcalde informó que a diario se están reuniendo con autoridades de la Secretaría General de Gobierno y de Salud para evaluar la situación de cada ayuntamiento, insistiendo que por lo pronto hasta este viernes, su municipio se encuentra limpio de casos.



“No podemos decir que no nos va a llegar, por supuesto que tarde o temprano van a llegar, pero no se vale alarmar o crear un pánico donde no lo hay”.

El Instituto de Servicios de Salud del estado, le reportó la mañana de este viernes que de los 19 casos existentes 18 son en la capital del estado y 1 en Pabellón de Arteaga.