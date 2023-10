Desmiente embajada de Irán que CR7 recibirá 99 latigazos

Redacción

España.- Tras haberse difundido por algunos medios iraníes que Cristiano Ronaldo habría sido condenado a 99 latigazos por besar en la cabeza y dar un abrazo a la pintora Fatemeh Hamami, la Embajada de Irán en España se pronunció al respecto para aclarar la situación.

En el comunicado de redes sociales se precisa: “Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina”.

Añadiendo la embajada de Irán en España que Cristiano Ronaldo viajó al país del Oriente Medio los días 18 y 19 de septiembre para jugar un partido oficial y “fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades”.

Luego detalló: “Su encuentro sincero y humano con Fatemeh Hamami también fue elogiado y admirado tanto por la gente y como por las autoridades deportivas del país”; mencionando además que previo al partido, Cristiano Ronaldo le dio un emotivo abrazo, después posaron para la postal del recuerdo exhibiendo los cuadros.

Aunado a que el jugador le regaló una playera, volvió a darle un abrazo y le dio un beso en la cabeza, por cierto que la pintora iraní Fátima Hamami tiene un 85 por ciento de parálisis corporal.

Destaca que según la legislación del país, al no estar casados, la ley no permite ese tipo de gestos cariñosos y podría llevar a los responsables ante los tribunales, siendo el castigo 100 latigazos, aunque podría ser anulado por el juez si no considera los hechos punibles o se muestra arrepentimiento.

*Con información de Excélsior.