Desmiente ANDA que actores de Televisa hayan muerto durante ensayo

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Actores (ANDA) negó que la muerte de dos actores de Televisa se haya registrado durante la realización de un ensayo de la serie “Sin miedo a la verdad”, como se comentó originalmente.

La delegada de la ANDA, Magdalena del Río, mencionó que el percance que llevó a la muerte a los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro Sánchez, ocurrió después de los ensayos.

“Yo vi que los actores habían salido de sus escenas y los llamaron para hacer una tercera [filmación] de protección.

Yo estaba parada cuando escuché un golpe y salí corriendo y los vi tirados. La escena que hicieron era de protección, porque sus escenas ya estaban hechas”, dijo la titular de la ANDA.

A pesar de ello, refirió que en el lugar se tenían todas las medidas de seguridad necesarias y que lo ocurrido fue un accidente.

“Había todas las medidas de seguridad. Se supone que sí porque tenían a sus stunts. Estas escenas que regresaron a hacer eran de protección para sus caras. Realmente no sé qué pasó porque yo estaba abajo y cayeron. Los vi tirados. Tengo entendido que uno perdió el equilibrio y se agarró del otro actor. Lamentablemente, un accidente bastante feo. Me siento mal porque ellos no debían haber caído de esa manera”, afirmó.

Con información de Mi Morelia