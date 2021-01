Desleal empleado se robó un auto de la empresa para la que trabajaba

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un vehículo que tenía en su poder un empleado y que no había entregado a la empresa para la cual trabajaba, fue recuperado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Rincón de Romos, tras lo cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Fue alrededor de las 04:40 horas, cuando los oficiales estatales y municipales realizaban sus labores de vigilancia por la carretera estatal 111 que conduce a la comunidad de Escaleras y en determinado momento detectaron en circulación una camioneta marca Chevrolet Tornado color blanca, con placas de circulación del Estado, propiedad de la empresa Puritonic.

Dicha unidad había sido reportada horas antes por el propietario de la misma, de nombre Manuel, de 70 años de edad, quien señaló que su trabajador debía haberla llevado a las instalaciones de la empresa desde las 17:00 horas y no lo había hecho.

Por lo cual, los oficiales le dieron alcance y le marcaron el alto en el entronque con la carretera estatal 70 que conduce a la comunidad de La Boquilla, donde le solicitaron sus documentos y le cuestionaron sobre el motivo por el cual no había entregado el vehículo.

En ese momento, quien dijo llamarse Jorge Armando, de 22 años de edad señaló que se le había hecho fácil quedarse con el vehículo, mismo que entregaría por la mañana, sin embargo, a petición del afectado fue llevado junto con la unidad a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se deslindarán las responsabilidades del caso.