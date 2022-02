Desigual choque entre una motocicleta y una bicicleta deja saldo de un fallecido

Redacción

Asientos, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Municipal de Asientos y paramédicos del ISSEA, atendieron el reporte de un desigual choque entre una motocicleta y una bicicleta, con saldo de una persona fallecida.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en la carretera estatal 129 que conduce a la comunidad de Jarillas, se había registrado un choque y dos personas se encontraban tiradas en el asfalto, tras lo cual se trasladaron al lugar los elementos estatales municipales y los técnicos en urgencias médicas.

Al llegar a la altura de kilómetro 01+500, se encontraron con una motocicleta Italika amarilla, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes y a u n costado, su conductora, una mujer de nombre Fátima Murillo, de 31 años, a quien de inmediato se acercaron para brindarle los primeros auxilios, confirmando en ese momento que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, a unos metros de distancia estaba una bicicleta y su tripulante, de nombre J. Refugio, de 59 años, quien presentaba algunos golpes, pero no ameritaba ser trasladado a un hospital.

De acuerdo a lo que se logró conocer, el ciclista se desplazaba en condiciones normales y de por la carretera antes señalada y en determinado fue impactado en su parte posterior por la motocicleta, tras lo cual su conductora cayó al piso y se golpeó en la cabeza, sin embargo, como no llevaba casco de seguridad se provocó una grave lesión en el cráneo que le costó la vida.

Luego de esto se acordonó la zona y se solicitó la presencia del personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo de la motociclista a las instalaciones del SEMEFO, mientras que ciclista fue llevado ante el Agente del Ministerio Público, para deslindar responsabilidades del caso.