Deshizo su camioneta al chocar contra poste en Avenida Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La madrugada del domingo alrededor de las 01:02 horas, la Policía Vial atendió un hecho de tránsito contra objeto fijo registrado sobre Avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Río de la Plata, en el fraccionamiento Colinas del Río.

En el lugar se encontraba una vagoneta Toyota roja, modelo 2017, con placas del estado de Aguascalientes, la cual era conducida por Ángel de 17 años de edad.

De acuerdo con el reporte, el vehículo transitaba de norte a sur sobre el carril central de Avenida Aguascalientes, cuando el conductor perdió el control de la unidad al llegar al cruce con la calle Río de la Plata, impactándose con su parte frontal derecha contra un poste de concreto de alumbrado público.

Al sitio arribó una ambulancia para valorar al joven, quien no requirió traslado hospitalario.

El vehículo fue retirado del lugar con apoyo de grúa y trasladado a la pensión, mientras que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.