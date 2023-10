Desechan queja de Ebrard contra proceso interno de Morena

Redacción

México.- Como “inexistente” consideró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la omisión que presentó Marcelo Ebrard para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia anulará el proceso interno de elección de la coordinación nacional de los comités en defensa de la transformación.

Así lo determinaron en sesión los magistrados que forman parte de la Sala Superior quienes establecieron que la queja presentada por el excanciller no procede, por lo que se decidió que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no incurrió en ninguna omisión al elegir a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Por cierto que además el Tribunal Electoral recordó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que salvaguarde los derechos fundamentales de cada uno de los integrantes del partido, “así como conocer de las quejas, denuncias o procedimientos que se instauren, y dictar las resoluciones de los asuntos”.

Recordemos que todo comenzó el pasado 6 de septiembre, cuando Ebrard se deslindo del proceso interno de Morena, ya que acusó una serie de irregularidades y hasta agresiones en contra de sus colaboradores. Ese mismo día, el partido político anunció a la ganadora del proceso interno y coordinadora de los Comités en Defensa de la 4T.

En desacuerdo con lo anterior, Marcelo Ebrard presentó una queja ante el partido político el 10 de septiembre, solicitando que se anulara y volviera a realizar el referido proceso. El 25 de septiembre, Ebrard acudió al Tribunal Electoral para interponer un recurso en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por ignorar sus reclamaciones.

El juicio que interpuso el excanciller Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral fue para la Protección de sus Derechos Políticos, a raíz de que la comisión de Morena no dio respuesta alguna a la impugnación que hizo en contra del proceso interno y dentro del lapso establecido; y ahora, la Sala Superior declaró que no hay omisión alguna.

Ante ello y durante una visita realizada a Tijuana, Baja California, Marcelo Ebrard, adelantó que determinará una decisión sobre su futuro político después de que Morena reaccione a las denuncias por irregularidades en el proceso interno.

Finalmente apuntó que será el próximo 3 de noviembre cuando el comité interno resuelve su queja, aunque, se mostró reacio a dar declaraciones sobre si estará o no en la boleta electoral durante los comicios de 2024.

*Con información de Julio Astillero.