Desechan impugnación de Karla Espinoza y queda firme triunfo de Antonio Arámbula

Redacción

Monterrey, N.L.- La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró en firme la elección del panista, Antonio Arámbula como alcalde de Jesús María y desechó la existencia de violencia política de género en contra de la hoy excandidata de Morena, Karla Espinoza Esparza.

Con el voto unánime los magistrados, Ernesto Camacho Ochoa, Claudia Valle Aguilasocho así como de Yiarsinio García Ortiz, votaron a favor del proyecto que confirmó la resolución establecida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes respecto a la nulidad de la elección en el municipio de Jesús María por violencia política de género ejercida que exigía la exmilitante del extinto Partido Libre de Aguascalientes y que apenas este año se afilió al partido guinda.

Entre los argumentos establecidos en el fallo se confirmó en materia de controversia la resolución impugnada, debido a que presuntamente el Tribunal Electoral no advirtió que el abanderado de Acción Nacional “no cuenta con modo honesto de vivir por el hecho de haber incurrido en la violencia política de género”, lo cual resultó un argumento insuficiente para echar abajo la elección, toda vez que la forma honesta de vivir no es propiamente un requisito de elegibilidad.

“Haber ejercido violencia no motiva en automático la nulidad de elección y la accionante no combate todas las consideraciones del Tribunal Local para concluir que la citada infracción en contra por el candidato electo en su vertiente de tolerancia” no controvierte la validez de la elección, señaló el magistrado Ernesto Camacho.

De esta manera se acabaron de tajo las mínimas posibilidades que creyó tener la hoy regidora morenista que por otra parte hay que señalar sigue peleando en tribunales quedarse en el cargo a partir del 15 de octubre, luego de que no fue registrada en forma por su ahora nuevo partido y su lugar sería ocupado por su madre.