Desecha IEE recursos de inconformidad de Morena por cierre de consejos distritales

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Aguascalientes desechó el recurso de inconformidad que fue reencauzado por el Tribunal Electoral del Estado, derivado de los recursos de apelación promovidos por el partido Morena, en contra del cierre de los consejos distritales en el último proceso electoral.

El consejero presidente del instituto, Luis Fernando Landeros Ortíz, explicó que los magistrados del tribunal local consideraron que el IEE era competente para resolver los medios de impugnación presentados por el partido, por lo que reencauzaron los 19 medios interpuestos, uno por cada consejo distrital.

“El tribunal lo envía a nosotros como consejo para que lo resolvamos vía otra figura que es un recurso de inconformidad; nosotros lo desechamos por falta de interés porque no le afecta absolutamente en nada a Morena que estén o no instalados los consejos distritales en este proceso electoral y en este momento en particular, donde ya hay cómputos distritales, un cómputo estatal y una declaratoria de validez de la elección”.

Ante esta decisión, el representante no descartó la posibilidad de que este asunto regrese al tribunal electoral, donde se tendrá que analizar el fondo del tema.

Landeros Ortíz insistió en que el cierre de los consejos distritales durante el proceso electoral fue adecuado, ya que éstos concluyeron satisfactoriamente con su responsabilidad en este periodo. Además, dijo que todos las circunstancias que se deriven del proceso de impugnación competerá al consejo general, que es permanente.