Desecha en Aguascalientes solicitar registro de vacunación covid a trabajadores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gobierno del estado no puede obligar a que los trabajadores tengan su registro de vacunación para continuar en el puesto, señaló el secretario de desarrollo económico, Manuel Alejandro González.

Cuestionado sobre las mediadas adoptadas en países como Canadá en donde han empezado a despedir a trabajadores no vacunados, el funcionario estatal expuso que para el caso de México no existe ninguna obligación a que las personas se vacunen, por lo que no se puede forzar a nadie y menos exigirla para poder laboral.

Más adelante el funcionario estatal mencionó que aún y que por cuestiones de salud pudiera ser una buena medida el solicitar su carnet, esta desechada por completo, así como violaría los derechos humanos.

De igual manera el burócrata resaltó que por parte del gobierno se limitarán solo a invitar a quienes no lo han hecho a que se vacunen, sin que pase a mayores.

En la parte final de la entrevista refirió de una preocupación real de los empresarios por conservar el estatus sanitario dentro de la planteas en donde se han dado casos en los que al resultar positivo un trabajador se aíslan a los que están en su entorno, afectando con ello a la productividad.