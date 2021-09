Desea Hidalgo Eddy regresar a Aguascalientes, pero jura que no busca chamba

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ex secretario de Seguridad Pública estatal, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy no descarta volver a Aguascalientes, aunque asegura que no anda buscando ‘chamba’, por lo que concluirá con su labor al frente de al policía de San Miguel Allende, Guanajuato.

Expresó que vino a Aguascalientes en calidad de invitado del senador Antonio Martín del Campo, sin mayor interés que dar a conocer sus experiencias en torno a las políticas de seguridad que implementó a su paso por Aguascalientes.

“Uno no es de donde nace, sino de donde lo quieren a uno y a mí me quieren en Aguascalientes y yo decidí se aguascalentense”, se ufanó.

El general en retiro recordó cómo se combatió la inseguridad a su llegada en el sexenio del gobernador Luis Armando Reynoso Femat en un entorno complicado.

Hidalgo Eddy se negó a realizar un balance sobre el estado que guarda la seguridad en la entidad, indicando que al no estar viviendo de momento an la entidad es difícil tener un panorama, aunque de acuerdo a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sabe que se mantiene como una entidad segura.

Al final advirtió que la inseguridad en el país es preocupante, advirtiendo que si no se frena al Cártel Jalisco Nueva Generación que está creciendo puede ser un más grave dolor de cabeza para las autoridades.