Desdeñan partidos revocación de mandato; solo 2 registraron representantes en casillas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Partidos políticos le hacen vacío al ejercicio de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador al no tener el más mínimo interés de participar.

El delegado del Instituto Nacional Electoral Ignacio Ruelas Olvera indicó que únicamente Morena y el Partido Acción Nacional registraron representantes de casilla para acompañar a las mesas directivas en el proceso de consulta.

“Tenemos que el Partido Acción Nacional Integró 78 representantes generales y 592 representantes ante mesas directivas de casilla y el partido Morena Integra 84 representantes generales y mil 190 representantes para mesas de casilla”, detalló.

-¿Y el resto de los partidos? se le cuestionó al arbitro electoral.

-El resto de los partidos no mostraron internes alguno por lo que no registraron a ningún representante.

Aceptó que no hubo un interés hacia este ejercicio inédito, sin que ello afecte a la realización del mismo.