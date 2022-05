Desdeña Jiménez segundo debate. Candidatas retoman acusaciones

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El segundo debate entre las aspirantes a la gubernatura del estado se caracterizó por registrar la ausencia de Teresa Jiménez Esquivel, aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD, además que de nueva cuenta proliferaron los señalamientos mutuos entre las otras cuatro participantes.

Desde acusaciones por presuntas propiedades, robo a pago de empleados, aplausos a Cendis que han sido señalados de presuntos desvíos y hasta aseveraciones de una presunta declinación que no ocurrió durante el encuentro celebrado la noche de este martes.

El foro organizado por el Instituto Estatal Electoral, previo a la votación anunciada para el domingo 5 de junio, sumó en cambio promesas en cuanto la basificación del gremio magisterial, superar el crecimiento económico que registra la entidad y combate a la corrupción.

La silla vacía

La ausencia de Teresa Jiménez al debate se especuló luego del primer encuentro del pasado martes 17. Su equipo de campaña argumentó luego el sábado último que “no había condiciones” para la asistencia de la panista, justificando “ataques”. Jiménez en cambio convocó a una “caminata por la paz”, a la misma hora del debate.

El espacio asignado a la militante del PAN quedó vacío dentro del foro asignado, mientras que el hecho fue advertido por las demás asistentes. Anayeli Muñoz, abanderada de Movimiento Ciudadano, dijo “Tere no pudo con la presidencia municipal, no pudo con este debate, ¿creen que podrá con la gubernatura?”; mientras Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, ironizó “quiero lamentar la silla vacía porque el pueblo de Aguascalientes va a tener que pagar una multa por esta ausencia”.

La más incisiva fue Martha Márquez, de la alianza PT-PVEM, quien advirtió de forma directa: “Te lo digo a ti Tere, te voy a meter a la cárcel y a tu socio comercial Marko Cortés (presidente nacional del PAN)”.

Nuevas acusaciones

El debate incluyó tres bloques enfocados a desarrollo económico y turismo, combate a la corrupción, además de educación y derechos humanos, en donde se incluyeron preguntas enviadas por la sociedad civil.

No obstante, igual que en el encuentro del martes pasado, volvieron las diatribas personales. Natzielly Rodríguez Calzada, aspirante de Fuerza México, cuestionó a Ruvalcaba Gámez por sus presuntas propiedades. “¿De dónde sacas tanto dinero?”, le interrogó, además le señaló que “si no eres tú, quieres que le vaya mal a Aguascalientes”. Nora la tachó como “empleadora” a la representante de Fuerza México.

De manera reiterativa, Rodríguez anunció en varios momentos del debate que Martha Márquez declinaría a favor de Nora Ruvalcaba; situación que no ocurrió en el encuentro. Martha a cambio le recordó a Natzielly por haber votado como diputada a favor del endeudamiento del municipio. “Mientes mucho, Natzielly y a palabras necias, oídos sordos”. Rodríguez dijo que la aspirante del PT “le urge regresar al Senado para recuperar el fuero”, ahondó.

Por su parte, Anayeli Muñoz le reviró a Rodríguez Calzada en cuanto un desfalco a trabajadores, mostrando un documento presuntamente alusivo. “Natzielly, sé más digna. Aquí están las pruebas de que le robabas el salario a tus trabajadores”, apuntó. También la candidata naranja se refirió a la reciente firma de Jiménez con la agrupación Frente de la Familia y consideró que los aliados del PRD, “hoy se avergüenzan de su candidata”, ahondó.

De paso, Muñoz se deslindó de Lorena Martínez, ex alcaldesa priista de quien la primera fuera vocera, apuntando “hoy te quiero hablar a ti que confiaste en Lorena Martínez y esperaste algo que nunca llegó y que no votarías por una alianza que no tiene pies, ni cabeza”.

Muñoz y Ruvalcaba calcularon en 21 mil millones de pesos el contrato de sobreprecio otorgado en el pasado ayuntamiento panista. Pero Márquez dijo que esa cifra era en realidad por 28 mil millones.

“Como dice Spider-Man…”

Entre las propuestas que se pusieron sobre la mesa, la candidata de Morena se comprometió a basificar de manera gradual a todos los integrantes del magisterio en el estado, de quienes dijo ha recibido su apoyo. “Decirles a todos los trabajadores del estado que voy a aprovechar su experiencia y nadie se va a ir, salvo que quiera presentar su renuncia”, adicionó.

Rodríguez Calzada aseveró que habrá internet en todo el estado “desde mi primer día de gobierno”, ampliando que la pandemia sanitaria incrementó la deserción escolar en niveles básicos por lo cual dijo que existe una deuda pendiente con municipios, así como en el oriente de la ciudad.

Sin especificar en cifras, Márquez garantizó que Aguascalientes “crecerá al doble que en el actual sexenio” y declaró que se enfocará en la atención a personas con capacidades diferentes desde los centros escolares, elogiando los Cendis del PT que, por cierto, han sido señalados de presuntos desvíos de recursos.

Por su parte, Muñoz se comprometió a incrementar recursos a la Universidad Autónoma, anunció la ciudadanización del nombramiento para la titularidad de la contraloría y prefirió referirse a un personaje de ficción para hablar en combate a la corrupción. “El arma más poderosa para combatir es la corrupción es tu voto. Con un gran poder viene una gran responsabilidad como dice Spider-Man, el ídolo de mi hijo”.

Este segundo debate entre candidatas tuvo apenas hora y 13 minutos de duración, siendo moderado por las periodistas Rocío Gutiérrez y Leticia Medina.