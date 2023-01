Desde la NASA llega nueva llanta para bicis imponchable 

Redacción

El mundo de la automoción esta recibiendo la tecnología más puntera en los últimos años, y todo avanza a una velocidad vertiginosa.

NASA

Tesla es una de las empresas que más arriesga en este aspecto, y lo ha demostrado con su increíble despliegue tecnológico del que presumen sus coches, acompañado también de cambios en el diseño de la carrocería, neumáticos y aerodinámica.

Sin embargo, el sector del ciclismo y las biciletas están viviendo toda una revolución en paralelo, tanto en el diseño de los nuevos modelos como en sus características principales. SMART Tire Company es una empresa tecnológica especializada en la creación de neumáticos, y ha creado un nuevo modelo para bicicletas que pretende convertirse en el “estándar definitivo”.

La compañía ha presentado oficialmente el producto durante el CES 2023, al que han bautizado como METL (Martensite Elasticized Tubular Loading). Esencialmente se trata de un neumático sin aire que, en consecuencia, no se pincha jamás y tampoco se desgasta. Estas ruedas son literalmente indestructibles.

Estos neumáticos se fabricaron inicialmente para equipar a los rovers que patruyan Marte en las misiones de la NASA. La Agencia Espacial no se puede permitir un pinchazo o reventón mientras explora el Planeta Rojo, así que SMART Tire Company llegó al nivel molecular con sus neumáticos para crear un compuesto que aguantase las condiciones extremas del planeta. Ahora la compañía quiere traer esta revolucionaria tecnología espacial de vuelta a la Tierra.

De los rovers de Marte a tu bicicleta

Los METL están fabricados en NiTinol, un compuesto mixto de níquel y titanio, completamente maleable y extremadamente resistente. Son neumáticos resistentes como el titanio pero cuya estructura molecular les permite doblarse y adaptarse a todo tipo de terreno, volviendo siempre a la forma original. No utilizan cámara de aire y al tacto son completamente sólidos.

Estructura de NiTinol que utilizan los neumáticos METL. Imagen: SMART Tire Company

La compañía ha anunciado que por el momento hará compatibles los METL solo para bicicletas de carretera, pero la idea es expandirse al completo por el sector. Quieren llegar a las bicis de montaña y a las eléctricas, y su objetivo es sustituír por completo los modelos clásicos con cámara de aire. Una de las cosas que más sorprende de su propuesta, y nos hace creer en sus promesas, es que el precio de lanzamiento no es tan desorbitado como podría parecer.

Siempre pasa que cuando algo suena tan revolucionario o novedoso, acaba estando al alcance de muy pocos, pero esta vez no es el caso. SMART Tire Company ha abierto las reservas de sus neumáticos cobrando 140 euros por unidad. Teniendo en cuenta que son la opción más resistente y eficiente del mercado, no parece un precio irracional. Una vez montado en la bici, el neumático no tendrá que cambiarse en toda su vida útil.

Con información de Mundo Deportivo