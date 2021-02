Desde Aguascalientes, critican poca comunicación entre CFE, Cenace y estados

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No fue justo para la ciudadanía el que no se detallara la forma en que se darían los cortes de energía eléctrica en Aguascalientes, señaló el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en la entidad, Eduardo Llamas Esparza.

El experto indicó que tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) saben cómo se efectuarán las futuras suspensiones de energía eléctrica, por lo que consideró que dicha información debe ser compartida con las autoridades y así prever incidentes en los estados.

“La CFE y la Cenace ya saben qué capacidad de carga tienen que tirar para poder estabilizar el sistema eléctrico, ellos sabían perfectamente, sin embargo, los comunicados de Cenace era que se esperaban cortes en todo Aguascalientes y esto creo que no se vale para la ciudadanía”, dijo en entrevista con El Clarinete.

Ejemplificó que en el caso de Aguascalientes, las diversas dependencias mostraron preocupación por el funcionamiento del alumbrado público y de los semáforos ante el corte de energía, pensando que se trataría de un apagón masivo. Ante ello, reiteró que es necesaria una mejor comunicación entre la CFE, Cenace y estados.

“Nada más, servicios públicos estaba con el Jesús en la boca. Imaginemos que se apaga la semaforización de todo el estado, que no tengamos alumbrado público, creo que no se vale que no salgan a dar un comunicado, que ni siquiera llegue a oídos de nuestros dirigentes, ni al gobernador ni a la alcaldesa”

Finalmente Llamas Esparza mencionó que no se descartan nuevas suspensiones de luz en Aguascalientes y en el resto del país, mientras que México no logre estabilizar su sistema eléctrico.