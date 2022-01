Descubren una falla “básica” en el costoso iPhone 13

Redacción

Ciudad de México.-Pese a su prestigio teléfono inteligente presenta fallas.

Un usuario de Reddit descubrió un problema con el iPhone 13 y lo compartió en la plataforma. El nuevo modelo tendría una carencia con respecto a celulares anteriores que empeora la experiencia de usabilidad.

De acuerdo a lo que escribió la persona anónima en la plataforma, el nuevo modelo presenta un inconveniente importante en las llamadas: no permite configurar el micrófono frontal para aislarse del ruido del entorno y que se escuche claramente la voz de quien habla.

“¿Cómo puede Apple eliminar una característica tan básica de un teléfono de 2000 dólares en 2021?”, escribió el usuario, furioso por el defecto del dispositivo. En esa misma línea, siguió manifestando su enojo por la decisión de la compañía y comentó las dificultades que tuvo el interlocutor de una llamada para oírlo por esta situación.

Además, remarcó que no es una cuestión secundaria de un celular a pesar de sus múltiples funciones, y reveló que en un comienzo pensó que era su iPhone el único con un error de fábrica. Luego de llevarlo a una tienda oficial para que lo repararan, descubrió que no había ningún tipo de problema con su aparato y que, en realidad, el modelo no tiene la opción habilitada para mejorar la calidad del audio.

En el caso de iPhone 12 y otros modelos anteriores, para activarla había que dirigirse a la configuración de accesibilidad y elegir “Cancelación de ruido”. Al buscar esta herramienta en el nuevo dispositivo, se encontró con que ya no formaba parte del menú.

La respuesta que recibió el usuario cuando contactó a servicio al cliente fue que no reconocían si efectivamente se trataba de un problema del hardware o del software y que estaban trabajando en solucionarlo. Se espera que, durante las próximas semanas, Apple pueda resolver esta demanda de sus clientes.

Con información de Yahoo