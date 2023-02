Descubren ‘planeta prohibido’ fuera de nuestro sistema solar

Redacción

EEUU.- Descubren astrónomos un planeta inusualmente grande que orbita en torno a una pequeña estrella, ubicado a unos 280 años luz de la Tierra; mismo que por su inesperado tamaño los investigadores lo llamaran el “planeta prohibido”.

El mundo recién descubierto, llamado TOI 5205b, es aproximadamente del tamaño de Júpiter, mismo que los investigadores descubrieron gracias al Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito de la NASA, o TESS.

La misión de búsqueda de planetas, lanzada en 2018, examina la luz de las estrellas más cercanas y brillantes para detectar reducciones de esa luz, lo que sugiere que esas estrellas tienen planetas que las orbitan. La misión TESS ha encontrado miles de planetas potenciales.

El exoplaneta descubierto orbita una estrella enana roja llamada TOI-5205, que tiene aproximadamente el 40% del tamaño y la masa de nuestro Sol, y una temperatura de aproximadamente 5.660 grados Fahrenheit (3.127 grados Celsius) en comparación con el ardiente promedio del sol de 9.980 F (5.527 C).

Una estrella enana M es más pequeña, más fría y más roja que nuestro Sol. Estas estrellas tenues son muy comunes en el universo y, en los últimos años, los astrónomos han descubierto que es más probable que las estrellas enanas M tengan planetas que las orbiten.

Pero los astrónomos no esperaban que estrellas tan pequeñas albergaran planetas gigantes, y eso es exactamente lo que encontraron cuando observaron más de cerca el sistema planetario TOI-5205.

“La estrella anfitriona, TOI-5205, tiene aproximadamente cuatro veces el tamaño de Júpiter, pero de alguna manera logró formar un planeta del tamaño de Júpiter, lo cual es bastante sorprendente”, dijo el autor del estudio, Shubham Kanodia, becario postdoctoral en el Instituto Carnegie para la Ciencia en la ciudad de Washington, en un comunicado.

En el pasado, los astrónomos encontraron algunos planetas gigantes gaseosos que orbitan estrellas enanas M más antiguas, pero TOI 5205b es el primer gigante gaseoso que se encuentra alrededor de una estrella enana M de baja masa.

Los investigadores compararon el planeta con un guisante que gira alrededor de un limón. En nuestro sistema solar, Júpiter podría compararse con un guisante que órbita alrededor de una toronja (en lugar de nuestro sol).

“La existencia de TOI-5205b amplía lo que sabemos sobre los discos en los que nacen estos planetas”, dijo Kanodia, y agrega “al principio, si no hay suficiente material rocoso en el disco para formar el núcleo inicial, entonces no se puede formar un planeta gigante gaseoso. Y al final, si el disco se evapora antes de que se forme el núcleo masivo, entonces no se puede formar un planeta gigante gaseoso. Y, sin embargo, TOI-5205b se formó a pesar de estas barreras. Según nuestra comprensión nominal actual de la formación de planetas, TOI-5205b no debería existir; es un planeta ‘prohibido’”.

Los investigadores quieren observar el planeta en el futuro utilizando el telescopio espacial James Webb, que podría detectar si TOI-5205b tiene una atmósfera y descubrir más secretos sobre cómo se formó.

Los datos recopilados del Buscador de Planetas de la Zona Habitable por el Telescopio Hobby-Eberly de 10 metros en el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin muestran el potencial para futuros descubrimientos, según el equipo de investigación.

Las observaciones “ya están insinuando la presencia de más planetas de este tipo, lo que sugiere que TOI-5205 b, aunque definitivamente es un caso atípico, no es el único”, escribió Kanodia en una publicación de blog.

*Con información de CNN