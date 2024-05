Descubren nueva especie de gato que parece tigre y está en peligro de extinción

Redacción

EU.-Nuestro planeta alberga animales de todo tipo y por desgracia tenemos que hablar, en ciertas ocasiones, acerca de animales de la selva en peligro de extinción o de ejemplares en peligro de extinción en Latinoamérica. En esta ocasión, tenemos el placer de presentarte a un felino recién descubierto, tan adorable como temeroso ante su incierto futuro.

Ciencia

Brasil cuenta con una geografía extraordinaria, entre la que destacan bosques y selvas, que a menudo esconde animales que aún no habían sido catalogados por el ser humano. Gracias a una reciente publicación en el medio Scientific Reports, hemos conocido a un nuevo familiar del tigre, de los gatos o de una mezcla de ambos.

En realidad, se trata de un nuevo miembro de la familia de los tigrillos, también conocidos como tigres leopardo, siendo éstos algunos de los ejemplares más pequeños de felinos salvajes que se encuentran en el continente americano y que pueden pesar entre 1,5 y 3 kilogramos.

Hasta la fecha, sabíamos de la existencia del Leopardus tigrinus, el tigrillo que mencionábamos anteriormente, y del Leopardus guttulus, también conocido como gato tirica. Ahora, hay que añadir al Leopardus pardinoides, que ha sido apodado como tigrillo nebuloso.

Su nombre se debe a que su hábitat principal son los bosques nubosos del sur de Centroamérica y la cordillera de los Andes y aunque acabemos de discernir que se trata de una nueva especie, ya tenemos que lamentar que estos animales se encuentran en peligro de extinción.

Interesting new paper on cryptic species in felines. The tiger-cat is split into two species, Leopardus tigrinus and L. pardinoides. Biologists keep finding “new” species, or rather, find what seemed to be one species includes unrecognized, cryptic species https://t.co/xugOBdPLVs pic.twitter.com/xWHHhW91G0— Nick Longrich (@NickLongrich) February 2, 2024