28 C
Aguascalientes
10 agosto, 2025
Tendencias

Faltante de medicamentos no ha impactado en el sector salud…

Vinculan a proceso a secretaria por robo millonario en la…

Policías municipales de Aguascalientes los peor evaluados en desempeño 

Vuelca autobús en Aguascalientes hay 33 heridos

Se pronostica otro domingo de chubascos en Aguascalientes

(Video) Ejecución deriva en balacera entre policías y pistoleros en…

Un pit bull logra captar la atención de un hombre…

Ninel Conde revela que rechazó a Luis Miguel 

Ajustan reglamento para iniciar con multas a scooters en Aguascalientes

Exigen investigación contra Adán Augusto López y sus vínculos con…

Descubren huellas de dinosaurios tras inundaciones en Texas

Huellas de más de 110 millones de años de antigüedad y casi medio metro de largo, atribuidas a dinosaurios fueron descubiertas en el condado de Travis, en el estado de Texas. 

El hallazgo fue encabezado por un voluntario que ayudaba a limpiar escombros tras las intensas lluvias que azotaron el sur de Estados Unidos y que ocasionó la muerte de varias personas.

De esta manera, en la zona de Sandy Creek se detectaron 15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras y que fueron atribuidas al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de más de diez metros de largo.

El condado de Travis está a poco más de 300 kilómetros al sur del Parque Estatal Dinosaur Valley, hogar de una gran cantidad de huellas de dinosaurios impresas por saurópodos y terópodos que vivieron en la zona hace aproximadamente 113 millones de años. 

El paleontólogo Matthew Brown declaró  a CNN que esperan regresar pronto al condado de Travis para documentar minuciosamente las huellas con mapas e imágenes en 3D.

Con información de CNN

Foto: Carl Stover