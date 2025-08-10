Descubren huellas de dinosaurios tras inundaciones en Texas

Huellas de más de 110 millones de años de antigüedad y casi medio metro de largo, atribuidas a dinosaurios fueron descubiertas en el condado de Travis, en el estado de Texas.

El hallazgo fue encabezado por un voluntario que ayudaba a limpiar escombros tras las intensas lluvias que azotaron el sur de Estados Unidos y que ocasionó la muerte de varias personas.

De esta manera, en la zona de Sandy Creek se detectaron 15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras y que fueron atribuidas al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de más de diez metros de largo.

El condado de Travis está a poco más de 300 kilómetros al sur del Parque Estatal Dinosaur Valley, hogar de una gran cantidad de huellas de dinosaurios impresas por saurópodos y terópodos que vivieron en la zona hace aproximadamente 113 millones de años.

El paleontólogo Matthew Brown declaró a CNN que esperan regresar pronto al condado de Travis para documentar minuciosamente las huellas con mapas e imágenes en 3D.

Con información de CNN

Foto: Carl Stover