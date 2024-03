Descubren “dragón chino” de 240 millones de años

Redacción

China.- Un estudio publicado el 23 de febrero del 2024 en la revista Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh reveló que un grupo de paleontólogos ha descrito una antigua criatura marina de cuello largo que vivió hace unos 240 millones de años en Guizhou, al sur de China.

Resaltando que los investigadores han clasificado a esta especie como un Dinocephalosaurus orientalis, un animal marino que tenía un cuello extraordinariamente largo, con 32 vértebras separadas y que recuerda a un tradicional y colorido “dragón chino”.

En un comunicado el autor principal Nick Fraser, conservacionista de Ciencias Naturales del Museo Nacional de Escocia, dijo: “Este descubrimiento nos permite ver por primera vez en su totalidad a este extraordinario animal de cuello largo. Es un ejemplo más del extraño y maravilloso mundo del Triásico, que sigue desconcertando a los paleontólogos”.

A ello agregó: ”Estamos seguros de que cautivará la imaginación de todo el mundo por su llamativo aspecto, que recuerda al mítico dragón chino, largo y serpenteante”.

El llamado “dragón chino” vivía en las profundidades del mar, poseía aletas y se alimentaba de peces, según demuestran los análisis realizados a su boca y dentadura y los restos de peces conservados en su estómago.

Cabe mencionar que el ejemplar del D. orientalis fue encontrado en 2003. Desde entonces, los investigadores estuvieron trabajando para determinar a qué especie pertenecía.

Algunos investigadores pensaron que esta criatura marina podía estar emparentada con el Tanystropheus hydroides o con el famoso plesiosaurio, que también poseen un cuello largo. Sin embargo, el D. orientalis no está relacionado con estas especies antes mencionadas.

“Entre todos los extraordinarios hallazgos que hemos realizado en el Triásico de la provincia de Guizhou, el Dinocephalosaurus destaca probablemente como el más notable”, señaló en el mismo comunicado el coautor Li Chun, del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología.

*Con información de Deutsche Welle.