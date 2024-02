Descubren científicos la razón de porqué olvidamos

Redacción

EEUU.- Aunque a menudo se lo considera una falla o deficiencia, el olvido es un fenómeno común y natural que ocurre en el cerebro humano, resaltando que la capacidad de olvidar juega un papel importante en la gestión de la memoria y la salud mental general.

Los científicos han estudiado extensivamente las razones detrás del olvido y han identificado varios mecanismos y factores que contribuyen a este proceso; siendo una de las principales razones por las que olvidamos las cosas es debido al deterioro de la memoria a lo largo del tiempo, un fenómeno conocido como decaimiento de la memoria.

Sin repetición o refuerzo, las huellas de la memoria pueden debilitarse y eventualmente desaparecer. Esto es particularmente cierto para las memorias episódicas, las cuales están relacionadas con eventos específicos de nuestra vida.

Interferencia y codificación: cómo afectan a nuestros recuerdos

Otra razón importante del olvido es la interferencia, que ocurre cuando información similar compite dentro de nuestra memoria. Esto puede ser interferencia proactiva, donde la información antigua interfiere con la capacidad de recordar información nueva, o interferencia retroactiva, donde la nueva información hace que sea más difícil recordar la información antigua.

Además, el olvido puede ser causado por un fallo en el proceso de codificación, lo que significa que la información nunca se almacena correctamente en la memoria a largo plazo. Esto puede deberse a la falta de atención o a la codificación superficial al momento de la adquisición de la información.

El rol de la emoción y la neurogénesis en la memoria y el olvido

Los factores emocionales y psicológicos también juegan un papel importante en el olvido. Las experiencias traumáticas, por ejemplo, pueden ser reprimidas o bloqueadas, lo que lleva a un fenómeno conocido como amnesia disociativa. Por otro lado, las memorias asociadas con emociones fuertes tienden a ser recordadas más fácilmente, lo que indica que la emoción tiene un papel complejo en la formación y el olvido de la memoria.

Recientemente, la investigación ha explorado el papel de la neurogénesis, el proceso por el cual se generan nuevas neuronas en el cerebro, en el olvido. Se ha sugerido que la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, una región del cerebro asociada con la memoria, puede contribuir al olvido de memorias antiguas, un proceso que podría ser beneficioso al permitir a las personas adaptarse a nuevas situaciones y aprender nueva información sin ser abrumadas por recuerdos antiguos.

El olvido es un proceso complejo influenciado por una variedad de factores psicológicos, fisiológicos y neurológicos. La comprensión de este fenómeno continúa evolucionando a medida que nuevas investigaciones arrojan luz sobre los mecanismos subyacentes del cerebro. La investigación en este campo no solo ayuda a explicar por qué olvidamos, sino que también puede conducir a nuevas estrategias para mejorar la memoria y el tratamiento de trastornos relacionados con la memoria.

¿Por qué olvidamos las cosas?

Los estudios que avalan las razones por las que olvidamos las cosas son diversos y provienen de diferentes campos de la investigación científica. Un estudio relevante proviene de la Universidad de Harvard, donde investigadores utilizaron gusanos C. elegans como organismo modelo para investigar cómo funciona el olvido y la memoria en el cerebro. Publicado en Science Advances, este estudio sugiere que el olvido no elimina completamente los recuerdos, sino que genera un nuevo estado cerebral que puede reactivarse bajo ciertas circunstancias. Este descubrimiento podría tener implicaciones para comprender enfermedades neurológicas relacionadas con problemas de memoria .

Otro estudio importante es el realizado por un equipo internacional de investigadores, que se centró en el desarrollo del cerebro a lo largo de la vida. Este trabajo, publicado en Nature, utilizó casi 125.000 escáneres cerebrales de más de 100.000 personas para crear gráficos estandarizados que muestran cómo cambia el cerebro con el tiempo. Este estudio es significativo porque proporciona una comprensión detallada de cómo la materia gris y la materia blanca del cerebro evolucionan desde la gestación hasta la vejez, lo que puede ayudar a entender mejor cómo el envejecimiento y otros factores afectan la memoria y el olvido .

Además, la psicología aporta explicaciones sobre los factores cotidianos que contribuyen al olvido, como el estrés, la falta de interés, el envejecimiento y los problemas de salud. Estos factores afectan la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información, lo que puede llevar al olvido de información importante. El sitio Psicologistica destaca que el olvido es un proceso natural que puede tener tanto efectos negativos como positivos en nuestra vida cotidiana, dependiendo del contexto y las circunstancias .

Estos estudios brindan una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes del olvido y subrayan su complejidad, al tiempo que abren caminos para futuras investigaciones y posibles aplicaciones en el tratamiento de trastornos relacionados con la memoria.

*Con información de Excélsior.