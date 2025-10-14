Descubre pescador en Suecia uno de los mayores tesoros medievales de Escandinavia

Redacción

Lo que comenzó como una tarde de pesca terminó convertido en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la última década en Suecia. Un aficionado que buscaba gusanos en su jardín, en las afueras de Estocolmo, desenterró una vasija de cobre que contenía miles de monedas de plata, anillos, colgantes y piezas de orfebrería del siglo XII.

El hallazgo, de aproximadamente seis kilos de peso, fue reportado a las autoridades y confirmado por la Administración del Condado de Estocolmo, que ya inició excavaciones en la zona. Las primeras estimaciones indican que el tesoro podría estar conformado por hasta 20 mil monedas, muchas de ellas en un estado de conservación excepcional.

De acuerdo con los arqueólogos, las monedas fueron acuñadas durante el reinado de Knut Eriksson, quien gobernó Suecia entre 1173 y 1195, un periodo marcado por conflictos entre linajes y tensiones con la Iglesia. Entre las piezas destacan ejemplares episcopales, identificables por la figura de un obispo con báculo, lo que sugiere la influencia eclesiástica en la economía de la época.

Los expertos consideran que quien ocultó el tesoro podría haber sido un comerciante, un noble menor o un funcionario religioso que buscó proteger su fortuna en tiempos de inestabilidad. El hallazgo reviste especial importancia porque se produjo en una zona donde aún no existía Estocolmo, fundada oficialmente en 1252, lo que ofrece nuevas pistas sobre la vida y la economía previas al surgimiento de la capital.

La ubicación exacta del sitio se mantiene bajo reserva para prevenir saqueos. El conjunto fue entregado al Riksantikvarieämbetet, la Junta Nacional de Patrimonio, que determinará su destino. Especialistas destacan que este descubrimiento podría modificar lo que se sabía sobre la circulación de metales preciosos y el desarrollo del comercio en la Escandinavia medieval.

Con información de: Muy Interesante