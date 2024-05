Descubre la utilidad del símbolo “N” en tu smartphon

Redacción

Seguramente habrás notado que en la parte superior de la pantalla de muchos smartphones aparece un símbolo similar a una “N”. Este ícono indica que tu teléfono cuenta con una función bastante útil conocida como Near Field Communication (NFC), o en español, comunicación de campo cercano.

A pesar de su gran potencial, muchas personas no están completamente conscientes de las múltiples aplicaciones de esta tecnología, que van desde realizar pagos en terminales hasta vincular dispositivos inteligentes con tu celular.

El NFC es una tecnología que permite la transferencia de información entre dispositivos que están a pocos centímetros de distancia. El símbolo “N” en los smartphones significa que esta función está activa. Una de las preguntas frecuentes es si se debe mantener activada la función NFC. Afortunadamente, no hay desventajas significativas en dejarla encendida, ya que el chip NFC no consume mucha energía y, debido a su corto alcance, minimiza los riesgos de interceptación de señal.

En la mayoría de los dispositivos Android, la función NFC está activada de manera predeterminada, y el símbolo “N” lo indica. En los iPhones, la tecnología está siempre activa aunque no haya un ícono que lo señale, y Apple no ofrece opciones para desactivar esta función. Sin embargo, algunos dispositivos Android, como los Pixel de Google o los Nothing Phone, no muestran el símbolo “N” pese a tener NFC. En los Samsung Galaxy, la función NFC se muestra solo cuando se abre la configuración de funciones rápidas. Aun así, la mayoría de los smartphones sí presentan la marca.

En México, la tecnología NFC está disponible para vincular tu smartphone con tarjetas bancarias compatibles, permitiendo realizar pagos en terminales que acepten este tipo de transacciones. Puedes asociar tu cuenta bancaria con Google Play o Apple Pay, e incluso usar tu celular con la Tarjeta de Movilidad Integrada a través de Mercado Pago

Aunque el NFC es una tecnología segura, siempre es recomendable ser cauteloso con los enlaces a etiquetas NFC sospechosas o realizar pagos en lugares que no inspiren confianza. Con la debida precaución, el NFC puede ser una herramienta poderosa y conveniente en tu vida diaria.