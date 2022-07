Desconocimiento total en alcaldías de Aguascalientes que desaparecieron sus instancias de la mujer: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Ha faltado sapiencia en las alcaldías locales que decidieron desaparecer sus instancias de atención a la mujer, subrayó la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad de Género del Congreso, en relación a los ayuntamientos de El Llano, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos que han incurrido en este panorama.

“Es desconocimiento total, de entender los tipos de violencia que están aumentando en Aguascalientes y de analizar el tema porque ante el desconocimiento siempre hay una cerrazón”, expuso.

Martínez Meléndez hizo el llamado a los alcaldes de estos municipios para reconsiderar su determinación, reflexionando que por el contrario deberían de brindarse más herramientas frente a la problemática que vive el estado.

“Entender que no se pueden desaparecer estas instancias de prevención a la violencia de género y que al contrario deben darle más difusión, porque no pueden existir políticas públicas si se desconoce los tipos de violencia y si los alcaldes no las conocen, estamos con toda la disposición de apoyarles y de brindar la capacitación necesaria al personal”, adicionó.

La legisladora por el Sol Azteca dijo que se buscará platicar con los ediles de los tres municipios citados, a fin de tener una mesa de trabajo en donde participen las comisiones unidas de Gobernación, así como de Equidad de Género para conocer las razones que asumieron.