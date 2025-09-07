Desconocimiento de legisladoras para querer modificar Instituto de la Mujer: OVSG

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No es viable fusionar el Instituto Municipal de la Mujer hacia una nueva dependencia que atienda por igual a hombres y mujeres cuando el mayor porcentaje de denuncias son en perjuicio de la población femenina, consideró Mariana Avila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), en torno a una petición presentada por el PAN en el Congreso del Estado.

“Esa iniciativa muestra un desconocimiento de las actuales legisladoras y de sus asesores. Creemos que no avanzará y si avanzará, haremos los procesos necesarios. Al día de hoy, la mayoría de los procesos que llevamos por violencia sexual y por violencia familiar está enfocada contra mujeres, contra niñas, niños y adolescentes. Es una realidad que no puede desconocer ninguna autoridad y esos datos los tienen”, subrayó la activista.

En meses pasados, la diputada local del PAN Laura Ponce propuso crear una dependencia que pase a denominarse Instituto Aguascalentense para la Igualdad entre las Personas, dejando atrás al Instituto Municipal de la Mujer.

Asimismo, el pasado 19 de agosto, militantes locales del Partido Revolucionario Institucional propusieron la creación del Instituto Municipal del Hombre, argumentando que brindará asesorías a este sector de la población y aclararon que no seria una competencia para el Instituto Municipal de la Mujer.

En torno a esta última petición del PRI, la titular del OVSG cuestionó que se trata más de una situación por parte de un instituto que ha perdido su fuerza ante la opinión pública. “Hemos decidido ni siquiera darle energía porque estas prácticas que tienen los partidos políticos y algunos grupos para llamar los reflectores. No sabemos ni siquiera si ese partido político tenga la fortaleza para presentar algo”, remarcó.