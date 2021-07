Desconocen maestros si será necesaria la aplicación de una segunda dosis de vacuna CanSino

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Docentes no saben si será necesaria la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino, luego de cuestionamientos sobre la efectividad de la marca.

El líder de la sección 1 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, indicó que al momento son meras especulaciones donde ninguna autoridad les ha confirmado nada.

“Se ha cuestionado la efectividad de la misma que se dijo que era de una sola dosis, sin embargo estamos tranquilos oír que en su momento se avaló y se aprobó”, resaltó.

García Alvizo abundó en que el magisterio está tranquilo y si existe la necesidad de aplicarse el biológico a los 6 meses como se dice no tienen inconveniente.

Al final expuso que lo anterior no será un impedimento para el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar, pero insistió que están a la expectativa de lo que las autoridades en salud les indiquen.