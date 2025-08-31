Desconocen a Belinda en entrevista en NY

Nueva York.- El nombre de la cantante Belinda se volvió viral nuevamente después de un inesperado encuentro en esta ciudad, donde fue entrevistada por un tiktoker que no la reconoció.

De acuerdo a Infobae, el creador de contenido, Confidence Heist, se acercó a Belinda en la calle, quien respondió a sus preguntas sobre cómo mantiene la confianza, y se identificó como “cantante, compositora y actriz”, pero el influencer no la reconoció.

El video, compartido en TikTok, ha generado miles de reacciones. Mientras unos celebran la humildad de la artista, otros se burlan del hecho de que no fuera reconocida, incluso después de sus recientes proyectos como el disco Indómita y la serie Mentiras.

Durante la entrevista, Belinda habló sobre el trabajo constante en su autoestima y los desafíos que ha enfrentado en su carrera, como la pérdida de su abuela y la exposición mediática. El insólito momento ha demostrado cómo un encuentro casual puede convertirse en un fenómeno viral.

Con información de Infobae.