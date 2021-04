Desconoce Ruiz a morenistas inconformes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Superdelegado del Bienestar y expresidente de Morena en la entidad Aldo Ruiz, dijo desconocer a inconformes que han tomado el partido y han impugnado candidaturas, así como han declarado que no apoyarán al candidato a la alcaldía capitalina Arturo Ávila, luego de escándalo por su “supuesta” relación con secta NXIVM.

“En mi experiencia cuando yo estuve ahí es gente que no abona, es más yo ni siquiera los conocía, con todo respeto”, dijo.

Al cuestionarle sobre su opinión directa sobre los señalamientos hacia Arturo Ávila y su relación con la famosa secta sexual, evitó profundizar en el entendido de que el mismo ya salió a declarar que fue parte de los denunciantes, por lo que se mantendría al margen.

-¿Pero no le afectará a su imagen o a la de Morena misma?

-Al partido Morena lo respetamos y no nos queremos meter, seremos respetuosos de este y otros institutos, y el único llamado a todos en estas elecciones es que se conduzcan de manera correcta, finalizó.