Desconoce Movilidad inconformidades de choferes de urbanos y garantiza el servicio en caso de paro 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel dijo desconocer de inconformidades de choferes de urbanos quienes se habrían manifestado al concluir su turno este pasado miércoles, amagando con parar unidades tras exigir que ADO les respete sus derechos laborales y mostrar su descontento con sus dirigentes sindicales de quienes no sienten el apoyo.

En dicho tenor el funcionario estatal dijo que se trata de un conflicto en todo caso entre particulares que implica a los patrones, choferes y la parte sindical, sin embargo estarán atentos a estas demandas y buscar que haya soluciones.

“Yo apenas estoy conociendo del tema, pero habrá que revisar en un asunto entre particulares y esperemos que se pongan de acuerdo, en donde nosotros estamos metidos en la parte operativa”, expuso.

-¿Sin embargo hablan de un paro para este fin de semana, entonces por parte de ustedes a que procedería?

-No tengo idea de qué tamaño sea, cuántos sean o su magnitud, pero bueno al final el servicio tiene que darse y la ley me da facultades para suplir esas unidades en caso necesario, entonces en ese sentido estaríamos preparados, finalizó.